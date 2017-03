Eesti naiste maratonijooksu rekordi hoidja, üle viieteistkümne aasta Hispaanias elanud Jane Salumäe aitaks hea meelega siinseid sportlasi, kui neil vaid huvi oleks.

Käisin hiljuti Jane Salumäel (49) tema Madridi kodus külas. Saabumispäev sattus just Eesti Vabariigi aastapäevale ja Jane oli selleks puhuks reserveerinud laua kodulähedases lemmikrestoranis, kust avaneb imeline vaade tuledes pealinnale. Erinevalt suurlinna melust on tema kodukant Madridi eeslinnas rahulik ja üllatavalt roheline. „Ma ei kujuta ette, et elaksin kuskil Madridi kesklinnas. See on liiga suur ja liiga kiire linn,” tunnistas ta. Hispaanias on restoraniomanikel kombeks klientidega isiklikult suhelda. Kaasa võetud Eesti lipp ja Jane sorav hispaaniakeelne jutt andsid omanikule ainest pikemaks tervituseks. Rääkisime palju Eestist ja elust Hispaanias. Kuna olen ise üks Jane Salumäe õpilasi, siis ka treeningutest ja eelseisvatest maratonidest.