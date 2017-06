Kare Kauks homses LP-s: mulle süstiti isegi oma verd, et saaksin lavale minna

„Laval ei esine ma enam kunagi,” ütleb homses LP-s ilmuvas avameelses intervjuus armastatud 1980-ndate täht Kare Kauks. Tema tee lauljana lõpetasid rasked katsumused, mis saatsid kogu ta peret aastaid.

Sel kevadel tähistab ansambel Mahavok oma 35. tegutsemisaastat. Kare Kauks jõudis anda oma ajaloolise panuse Eesti muusikasse selles bändis vaid kolmel aastal, 1986–1988. Hiljem tuldi küll mõned korrad kokku ja Kare esitas mõnel kontserdil oma kuulsaks lauldud laule, aga see oli pinnavirvendus ja nostalgia – tema aktiivne kontserditegevus ja lauljakarjäär jäid vaid neisse kolme aastasse.

Järgnevalt katke homme ilmuvast intervjuust:

Jõudsid kolme aastaga jätta sügava jälje Eesti popmuusika ajalukku. Täna teame, et see tuli suuresti sinu tervise hinnaga.

Mingil ajal, kui ringreisilt tulin, kaalusin 48 kilo. Olin väikest kasvu ka, hästi nääpsuke, kuigi lapsest saati hea isuga. Ma pole kunagi ennast näljutanud, mul oli lihtsalt tohutult intensiivne elutempo. Võitlesin kogu laval oldud aja oma mandlitega, mis mädanesid kurgus. Sellest tekkis reumaatiline haigus, millega kaasnesid väga tugevad närvi- ja peavalud, nii et pidin enne lavale minekut end ise süstima. Mul oli igal pool kaasas soodapakk, millega tegin auru, ja õhtuti panin kurgule viinakompresse, et hommikuks oleks veidi parem.

Tagantjärele on see hea küsimus, aga miks sa ei lasknud haigeid mandleid välja lõigata?

(Ohkab.) Selline tempo oli peal… Selleks pidi ju aja maha võtma. Aga aega polnud. Arstid ei soovitanud ka, ütlesid, et vaatame veel. Jūrmalas süstiti mulle isegi oma verd, et saaksin lavale minna...

Mis olid tegelikud põhjused, miks lõpetas Kare Kauks oma lavakarjääri, mida kõike on ta üle ja läbi elanud ning kuidas vaatab ta oma elule tagasi, saad lugeda juba homme ilmuvast LP-st!