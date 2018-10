Kas naistele ei tohi enam komplimente teha?

USA ülemkohtu kohtunikuks kandideeriva Brett Kavanaugh’ saaga iga järgmine peatükk on olnud eelmisest dramaatilisem. Ühtlasi tõstatab see jälle samu küsimusi, mis sel kuul esimest aastapäeva tähistava #MeToo liikumise käigus tihti esile on kerkinud.

Kas keskkooli ajal hormoonimöllus tehtud teod tuleks jätta minevikku? Kui pikka aega tagasi on liiga kaua? Kas naistele ei tohi enam komplimentigi teha ja kas tantsima kutsumine on ahistamine?