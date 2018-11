Loomade kiirabi. „Dramaatiline, must ja verine. Iga päev,” tunnistab arst

Mustamäel asuva loomade kiirabikliiniku arsti Valdeko Paaveli ees laual on kuhi kasutatud luufiksaatoreid. Mina ütlen: suur kuhi. Paavel ütleb: väike, ehk paari nädala kogus, sest luumurde tuleb ette palju. Nagu näiteks Lucil.

Luci on Belgia lambakoer, kliiniku patsient. Kliinikusse saabub ta kui tuttavasse paika, sest on siin palju käinud. Heasoovliku olekuga koer ei saa hästi kõndida – tema üks tagajalg on lahases, teisel on välisfiksaatorid. Käsitöö.

Kui arst ta jäsemeid uurib, on Luci üsna leplik. Tema tagajalad murdusid autoõnnetuses. Mis täpselt juhtus? Omanik ohkab süngelt. „Pikk ja keeruline lugu,” ütleb ta.