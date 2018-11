Maailmas elab sadakond täiesti sõltumatut hõimu

Seda, kui palju võib maailmas olla rahvakilde, kellel puudub täielikult kontakt moodsa maailmaga, on võimatu täpselt öelda, sest paljud neist on arvatavasti avastamata. Põlisrahvaste kaitsega tegelev ühendus Survival International usub, et selliseid hõime on üle saja. Kõige enam on neid loetletud hiiglaslike metsaaladega Brasiilias.