… ja ma ei pea sugugi silmas ainult üht aasta esimest suurt uudist, Zika viiruse puhangut Lõuna-Ameerikas. Korraks Rio de Janeiro OM-igi kohale küsimärgi toonud viiruse vastu polnud vaktsiini, aga ülekantud tähenduses osutusid senised kaitsepookimised võimetuks mitme sündmuse vastu, mida üldiselt võimatuks peeti.

Jaanipäeval hõõrus terve Euroopa uskumatusest silmi, sest Suurbritannias EL-i liikmesuse jätkamise küsimuses toimunud referendum ei pidanud läbi kukkuma. Aga ometi läks just nii. Kurikuulus Nigel Farage ja teised EL-i-vastased möönsid rõõmsalt kohe pärast rahvahääletuse tulemuse selgumist, et levitasid oma kampaanias puhataid valesid, kuid eesmärk pühendas abinõu. Isegi kui mõni Brexiti poolt hääletanu nüüd kahetseb, pole sellest abi, sest tegu on tehtud.