19. jaanuaril marsivad naised kogu maailmas. Marss sai alguse vahetult pärast Donald Trumpi ametisse nimetamist. See on USA suurim inimesed tänavatele toonud ühepäevane meeleavaldus. Samal ajal algasid samasugused marsid ka mujal maailmas. Aga mitte Eestis.

Tänavu jõudis marss ka Eestisse. Kadi Viik ütleb, et temalt on sageli küsitud, miks pole seda Eestis toimunud. „Mõistsin, et selleks tuleb see ise korraldada,” tõdeb Viik

30. september. Idee sünd

Triin Toomesaar, SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht, postitas feministlikku Facebooki gruppi teate: välja on kuulutatud järjekordne naiste marss. Eelmisel korral Eesti naised ei osalenud. Toomesaar uuris, kas seekord oleks huvi, eestvedajaid, osalejaid. Üleskutse sai toetavat vastukaja: tehtagu sel aastal ka Eestis marss.