Pärast mitut ebaõnnestunud katset valiti sel sügisel justkui poliitiliseks kompromissiks me uueks presidendiks üldsusele vähetuntud, ent sisult kõva senine kõrge euroametnik Kersti Kaljulaid. Esimene Eesti naispresident – sel on sümboli tähtsus.

Ent kas see on ka märk sellest, et me riigi areng on jõudnud niikaugele, et tegusad naised julgevad lõpuks ometi realiseerida oma (keskmiselt) paremat haritust ja võtavad üha julgemalt ohjad enda kätte, nagu on naisjuhid võtnud rooli aina rohkemates linnaliinibussides?