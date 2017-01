Algul kindla võitjana tundunud Kristen Michal võib Reformierakonna juhi kohast ilma jääda.

Mõne tunni pärast on selge, kes hakkab juhtima Reformierakonda järgmiste valimiste ja opositsioonist võimalikult kiire väljarabelemise poole. Pärast Taavi Rõivase taandumisotsust paistis üsna kindel, et Kristen Michal on see, kes erakonna juhtimise üle võtab. Hanno Pevkuri kandideerimist pidasid mõned algul isegi näitemänguks. Järgnenud nädalad on näidanud, et nii see kindlasti ei ole. Veelgi enam, eile kuulis Eesti Päevaleht ka kindlameelseid hinnanguid, et Pevkur võidab. Ja seda sugugi mitte tema enda toetajate seast.