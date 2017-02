"Praegu on kõige tähtsam, kuidas me oma laevukese rahvusvahelisest tormist läbi toome. Eesti peaks olema Euroopa teemast väga erutatud, tähelepanelik ja kaasalööv," leiab Siim Kallas.

Raskest südameoperatsioonist taastuv Siim Kallas suunab vabariigi aastapäeva intervjuus mõtted presidendi ametikoha praegusele mõttetusele ja manitseb Eesti juhte suuremale valvsusele Euroopat ootavate radikaalsete muutuste ees.

Kohtume intervjuuks esmaspäeval, kui vabariigi aastapäeva piduliku tähistamiseni on jäänud kolm päeva. Ent juba on teada, et Kallased seekord pidusse ei lähe. Eesti sünnipäeva peavad Siim ja Kristi Kallas seekord koduses õhkkonnas koos lähimate sõpradega. Presidendi vastuvõtu kutsest ütlesid nad ära juba jaanuari alguses. 4. jaanuaril tehti Siim Kallasele (68) Põhja-Eesti regionaalhaiglas südameoperatsioon ja polnud teada, kui pikalt võtab aega sellest taastumine.

Poolteist kuud hiljem on Siim Kallas kaalus kümme kilo kaotanud, paistab heatujuline ja energiast pakatav ning tema pea on täis uusi ja värskeid mõtteid. Tõsi, ka kriitilisi seisukohti, mille väljaütlemine ei pruugi kõigile meeldida. „Kui ma räägin nii, nagu praegu päriselt mõtlen, öeldakse, et Kallas on kibestunud,” muigab ta lõbusalt. „Aga ma olen kõigist kibestumustest oma elus väga kiiresti üle saanud,” ei jäta ta täpsustamata. Me räägime sellest, mis hingel. Praegusest presidendist, Eestist ja Euroopast ning nende kolmega seotud murest. Haabneeme eramu maast laeni akende taga sajab vaheldumisi vihma ja lund ning korraks näitab isegi päikest. Suvine presidendikandidaat ja Reformierakonna auesimees on pärast kõike seda, mis temaga viimase poole aasta jooksul on juhtunud, heas hoos ja suurepärases vormis. Veenduge ise!