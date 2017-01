Erinevalt tavalisest töötu abirahast võivad rahasaajad ka tööle minna, ilma et toetust ära võetaks.

Kujutlege, et olete töötu, kes saab ühtäkki sotsiaalkindlustusametilt kirja, milles öeldakse, et edaspidi hakkab riik iga kuu teisel tööpäeval kandma teie pangakontole 560 eurot. Raha vastuvõtmine on kohustuslik ja osta võite selle eest kõike, mida tahate – aktsiaid või viina, vahet pole. Ja kui te kasvõi hommepäev firma asutate või tulusa palgatöö leiate, siis ärge arvake, et see teid riigi raha vastuvõtmisest vabastab! Kõlab ju nagu üsna meeldiv kohustus?