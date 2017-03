Ilmandu küla torniga majad paistavad kaugele. Betoonaiad on lammutatud ja häärberi hoovis laiub ka uhke tenniseväljak.

Foto: Rauno Volmar

Looduslikult kaunid paigad ja suured summad käivad sageli kokku. Eesti rannikule on aegade jooksul kerkinud palju vägevaid maju, aga ainult üks paik on sööbinud rahva mällu kui Lollidemaa.

Lollidemaa asub Harku vallas ja kaardilt leiab selle ametliku nimega Ilmandu küla. See on paik, kust avaneb vaade lahele ning õhtuti ja hommikuti saab aknast vaadata Rootsi vahet kurseerivate laevade möödumist.

Ilmandu küla ei ole eriti vana, kõigest 43 aastat. 1974. aastal kutsus küla praegune pikaajaline elanik, ärimees Raul Boberg sinnakanti Ranna sovhoosi direktori Vello Linnu ja ütles ülemusele, et siia võiks küla rajada. Idee läkski käima. Ilmandu küla hakati Lollidemaaks nimetama seetõttu, et üks ärimees ostis külla neli krunti ja ehitas sinna neli ühesugust maja. Praegugi paistavad need Klooga maanteele ära –tornikeste ja sopikestedega hiigelkastid.