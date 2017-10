Teleõppejõud Hagi Šein ERR-i kriisist: hea, et see praegu tuli

Tallinna ülikooli Balti filmi- ja meediakolledžis meediaõppejõuna tegutsev Eesti Televisiooni endine juht Hagi Šein leidis positiivset selles, et „Aktuaalse kaamera” ja ERR-i sisekonflikt puhkes praegu, eriti arvestades televisiooni ja üldise uudistetarbimise muutumist.

„Põhimõtteliselt on ikkagi hea, et see nüüd juhtus, sest nad peavad nüüd midagi muutma,” ütles Šein.