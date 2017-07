Toomas Tõniste homses LP-s: kui ütlen, et olen saanud olümpialt medali, imestavad väliseksperdid: vau! Ma eristun, olen teistsugune

Juba esimesel tööpäeval saatsid teda skandaalid. Terve nädala arutles meedia ja üldsus keeleoskuse ja selle vajalikkuse üle. Õnneks oskab rahandusminister Toomas Tõniste sellest kõigest üle olla ja oma tööd südamega teha.

Nii ootamatuid ettepanekuid – tulla valitsusse rahandusministriks – tehakse elus väga harva. Ettevõtjapõlve pidavale, oma kolme lapse hobidele kaasa elavale ja Viimsi vallavolikogus külaasju ajavale Toomas Tõnistele (50) tuli selline pakkumine nagu välk selgest taevast. Otsustamiseks anti aega paar tundi. Mida on mul kaotada, mõtles Toomas ja müüs idee endale maha mõttega: kui mitte mina, kes siis veel? Nüüd on ta saanud ristsed nii meedialt kui ka avalikkuselt, aga tegu pole mehega, kes läheb kaotama. Barcelona pronksmedalist möödub elupõlisel purjetajal sel suvel 25 aastat ja sitkust tal jätkub. Küll need võidud ka tulevad, kui tuule suund on soodne ja kiirus õige. Toomas Tõniste lubab igal juhul anda oma parima.

Väike katke homme ilmuvast intervjuust:

Kuuldavasti ütlesid sa ei, kui sulle tehti ettepanek ministriks saada. Siis läksid koju, rääkisid abikaasa Ingridiga, mõtlesid järele ja ütlesid järgmisel päeval jah. Miks sa algul ei ütlesid?

Ütlesin tegelikult juba samal õhtul jah. Ma ei öelnud lõplikult ei, vaid tõenäosusprotsendid, kus suurem osakaal oli ei-sõnal.

Selle paari tunniga, mis mulle otsustamiseks anti, hakkasin mõtlema, et miks ma üldse ei ütlen. See töö kestab ju kõige rohkem kaks aastat. Mulle ei ole see koht, kust hoian küüntega kinni, kus pean ennast maha müüma ja kõigega nõus olema. Kui nii mõnigi küsib, kes ta selline on, et sellise koha peal töötab, siis küsin vastu: kes teistsugune inimene saaks üldse sellisel kohal olla? Tähistame selle aasta novembris oma hulgikaubandusfirma LTT 25. sünnipäeva. Anname oma ettevõtetega tööd 150 inimesele. Maksame aastas riigile makse umbes kolm-neli miljonit eurot. Piltlikult öeldes olen oma ettevõtetega kinni maksnud paljude riigiametnike töötasu, ka enda oma. Oleme koos venna ja abikaasaga loonud ja omandanud ettevõtteid, mis praegu töötavad väga korralikult. Meil on hästi stabiilsed ja lojaalsed töötajad, kellest paljud on olnud tööl algusest peale. Me hoiame oma inimesi.

Olen olnud poliitikas ja riigikogus kaheksa aastat, pidades majanduskomisjoni esimehe ja fraktsiooni juhi ametit. Kes siis veel võiks olla rahandusminister, kui mitte sellise taustaga inimene? Lisame siia ka rahvusvahelise mõõtme, et olen ka olümpiamedalimees, mis jääb välismaailmale silma. Välisekspertidel ei pilgu silm sinnamaani, kui ütlen, et olen saanud olümpialt medali. Selle peale ütlevad nad kõik: vau! Ma eristun, olen teistsugune ja huvitav ning see tuleb kasuks kogu Eesti kuvandile. Meil on rahandusminister, kes on saanud olümpiamedali, ja see eristab mind välismeediale ühena miljonist. Meil on aga pigem suhtumine, et kui sportlane, siis kindlasti lollakas, ja sellega asi lõpeb.

