Veneetsia Santa Lucia raudteejaam kihab inimestest, kes tõttavad ootesaalist veebussipeatuste poole. Ciro Esposite on tüdruksõbraga äsja Veneetsiasse saabunud ja teeb alustuseks Suure kanali taustal selfi. Kumbki pole eriti vaimustuses sellest, mis võib neid oodata ees edaspidi, kui linnavõimud oma tahtmise saavad: linna sisenemine hakkaks maksma 2,5 eurot, tippaegadel kasvaks tasu aga viie kuni kümne euroni.

Tegelikult on see ju vaid ühe cappuccino hind, kuid Esposite ja tema südamedaami meelest läheksid Veneetsia linnavõimud sellega liiga kaugele. „Nad pruugivad inimesi nagu pangaautomaate,” sõnab Esposite. „Me oleme Euroopas ja saame vabalt üle riigipiiride reisida, nüüd aga peaksime hakkama maksma selle eest, et üht oma maa linna külastada,” ei saa Esposite aru.