VIDEO | Doris ja Maire Joala: Jaak ei osanud kunagi "ei" öelda. See oli meie jaoks kõige raskem

Laulja Jaak Joala mõlema abikaasa, Doris ja Maire Joala sõnul muutis Jaaguga kooselu keeruliseks see, et populaarse muusikuna ei osanud ta tellimustele ja esinemiskutsetele ära öelda.

"Meie abielu aeg oli tema tippaeg," rääkis Doris Joala Märt Avandile, kes kehastab suveetenduses "Kremli ööbikud" Jaak Joalat. "Oli Radar ja peale selle palju eraviisilisi tellimusi. Helistati palju meie kodusele telefonile ja Jaak võttis kõik tellimused vastu, ta ei osanud ära öelda. Ütles kõigile jaa, aga pärast ei tahtnud kuhugi minna. Mina pidin siis ära ütlema, vabandusi ja põhjendusi leidma."

"See oli Jaagule väga iseloomulik, et ta ei osanud ära öelda," on Maire Dorisega nõus. "Ta ütles alati: jah, tulen muidugi, helistage homme üle. Ja siis ei võtnud ta enam toru..."

