Soome 100. sünnipäeva eel käis LP külas Soome suursaadikul Kirsti Narinenil tema Tallinna vanalinnas Toompea nõlval asuvas residentsis. Muu jutu hulgas valmistas saadik vahukoore-maasikatordi, mis on tema pere lemmikmaius. See koosneb lihtsatest toiduainetest ja selle tegemine võtab vähe aega, nii et proovige järele!

Pikk lugu Kirsti Narineniga juba homses LP-s!