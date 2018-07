Viivi Sõnajala imeliselt raske aasta

Olin kogu elu õega veetnud. Koos leidsime usu ja armastuse, koos jäime sõltuvuse küüsi. Viimaks sain aru, et kui tahan paraneda, pean hakkama saama üksi, ilma Siirita, tunnistab Viivi Sõnajalg.

Kaksikõdede Siiri ja Viivi Sõnajala alkoholiprobleemid on korduvalt meediasse jõudnud. Alguse said need juba aastaid tagasi.

Mitmeid kordi võõrutusravi pooleli jätnud õed vajusid üha sügavamale. Kuni möödunud aasta suveni, mil Viivi otsustas: pean üksinda, ilma õeta võitlust jätkama. Nüüd on Viivi olnud peaaegu aasta kaine.

