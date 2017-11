Anne Mere, märkimisväärseimat karjääri teinud Eesti naisjuht

Sel aastal on mõlemat tabanud skandaalid, mis on löönud „rahva lemmiku” tiitlid tugevalt kõikuma: mullu alguse saanud kõmuline juhtkonnavahetus koos sisejuurdluse algatamisega, seejärel Eesti ühiskonda ärevil hoidnud piiksuvad prügikastid Talleggi haudejaama tagaukse juures ja „humaanse tibupurusti” kurioosum ning nüüd aina süvenev palgaläbirääkimiste kriis töötajatega. Kui praegu on Mere juhitud ettevõtete mainel veel väike täke esiklaasis, siis järgmise hoobiga võib see klaas mõraneda juba nn ämblikuks, millega kraavisõit on sisuliselt vältimatu.