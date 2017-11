Eesti autospordi vedur liigutab rahvamasse

Juunikuu viimased päevad. Poola väikelinna Mikołajki suurima spaahotelli kõrvale ehitatud autode paarisrajal sõidetakse MM-ralli esimene kiiruskatse. Rahvast on murdu, paljud seltskonnad on tulnud lippudega. Peamiselt sinimustvalgetega. Mõistagi on need eestlased, Ott Tänaku fännid.

Järgmiste päevade jooksul näeb paljude kiiruskatsete läheduses Eesti numbrimärkidega autosid. Leidub kohti, kus 700–800 km kauguselt tulnud autod on parklas või teepervel ülekaalus ja eestikeelne jutt paitab kõrvu sama tavaliselt kui legendaarsel Kaugatoma kiiruskatsel. Tänakule kaasaelamiseks Poola sõitnud eestlasi on kokku tuhandeid.

„Eestlane vajab kangelasi ja elab neile kaasa,” tõdeb endine rallisõitja ja nüüdne Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava. „Selles mõttes on Tänak täielik tipp, kes oma võistlemise ajal seljatab tähelepanu poolest ka poliitskandaalid.”