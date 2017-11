Igor Mangi koer Sulfa on pühitsetud peni

„Tahad ma räägin sulle hakatuseks koerte ja kasside erinevusest…” Ettepanek on ilmselgelt tobedavõitu, aga koer tõstab koonu ja jääb kuulama. „Vaata, koer jälgib inimest ja mõtleb: „Ta on suur, ta on kõikvõimas, ta söödab mind, ta armastab mind, järelikult tema, inimene, on Jumal!”. Kass jälgib inimest ja mõtleb: „Ta on suur, ta on kõikvõimas, ta söödab mind, ta armastab mind, järelikult mina, kass, olen Jumal!”

Sulfa mõtleb hetke, siis krapsab end käppadele, surub oma koonu mulle kõrva ja sosistab: „Tahad ma räägin sulle õpetliku loo Pavlovi koertest? Sa ju tead, kes Pavlov oli?” Noogutan innukalt. „No vaat, üks Pavlovi koer ütleb teisele: „Inimesi on väga kerge dresseerida. Näe, panen oma nina siia toidukaussi, üleval läheb punane tuli põlema ja see loll laborant toob mulle süüa”” Seda öelnud, heidab Sulfa jälle pikali. Algus on tehtud, edasi jätkan rutiinsete küsimustega.

Kui vana sa õieti oled?

Veebruaris sain kümme. Mis siis? Niikuinii on see inimeste aastate järgi, meie aeg käib vähe teistmoodi. Nüüd tahad kindlasti teada, et mis tõugu ja puha.