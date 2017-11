Jüri Ratas: minu jaoks on kõige mõjukamad inimesed mu abikaasa ja lapsed

Peaminister Jüri Ratase (39) jutule pääsemine pikaks laupäevaseks intervjuuks on omaette katsumus, sest tema kalender on kohtumisi, visiite ja istungeid tihedalt täis. Eesti mõjukaim inimene alustab oma päevi varavalges ja lõpetab pärast südaööd, nii sageli ka nädalavahetustel. Aga meil veab – Stenbocki maja riigivanemate saalis ootab meid kaetud kohvilaud ja peaministriga veedetud pooltund möödub tihedas küsimuste-vastuste sajus. Kuna teeme Jüri Ratasega juba teab-mitmendat intervjuud ja tunneme aastaid, palub ta – kui ajakirjanduseetika vähegi lubab – , et sinataksime. Sina-vorm sobib meie laupäevase intervjuuformaadiga ideaalselt - formaalsed klaasseinad langegu!

Sinu elu oleks praegu hoopis teistsugune, kui Erika Salumäe ei oleks Eesti olümpiakomitee juhi valimisel andnud oma häält Urmas Sõõrumaale. Sinust oleks saanud EOK juht, mitte Eesti Vabariigi peaminister. Kui kurb sa kaotuse hetkel olid? Usud ettemääratusse ja saatusesse?

Üks Erika Salumäe ütlus on saatnud mind päris kaua. Ta ütles pärast oma teist kullavõitu Barcelona olümpiamängudel, et kõige olulisem ei ole võita vastast velotrekil, vaid palju olulisem on see, kui sa oled enne stardipauku oma vastasest psühholoogiliselt ees. Kui palju on sinu vaim temast tugevam. Kas ma olin kurb? Jah, olin. Mäletan, et meie fraktsioon oli Eestimaal ringsõidul ja sain isa käest sõnumi: proovi sellest üle olla ja kui vähegi saad, tule maale. Ta ise sõitis just õhtuks maale (Rataste maakodu on Pärnumaal Saarde vallas – toim). Ma ei saanud minna, sest mul oli pere ees kohustusi. Aga jah, elu oleks praegu minu jaoks hoopis teistsugune. Nagu ütlesin ka EOK juhiks kandideerides: oleksin väljunud poliitikast ja olnud seal täiskohaga tööl. Läks teistmoodi.

Sa ju ometi ei kahetse?

Ma ei saa jah öelda, et nutaksin hommikuti sellepärast, et läks just nii. Kaotustest tuleb üle saada ja edasi minna, see on spordi põhimõte.