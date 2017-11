Kersti Kaljulaid. Ratsionaalne idealistist riigipea

„Katse liiga mõistlik olla pole Eesti jaoks kunagi just liiga hästi lõppenud. Kas aga poleks vahva, kui maailmal oleks president, kes käiks teiste riigipeadega vainurästa pesitsuskohti otsimas?” Nii kirjutas möödunud aastal ekspeaminister Mart Laar, kui Eesti Päevaleht palus tal mõjukaimaks kuulutatud Kersti Kaljulaidi iseloomustada.

Kas Kaljulaid on vahepealse aasta jooksul jõudnud teistele riigipeadele vainurästaste pesitsuskohti näidata, pole teada, kuid oma eelkäijate jälgedes on ta Eestit ja sellega seotud väärtusi neile tutvustanud küll. Sama usinalt on riigipea käinud ringi mööda Eestit, sest talle läheb päriselt korda, mis siin toimub.

Kaljulaid on Eesti mõjukaim naine ja üks mõjukamaid poliitikuid. Ja mitte ainult sellepärast, et Forbes valis ta esimese Eesti naisena maailma saja mõjukama naise hulka.