Kristel Aaslaid kasvatab tõsiseltvõetava arvamusliidri kuvandit

Kristel Aaslaiu mõju võib hinnata mitmeti. Näiteks pärast seda, kui ta näosaates Elsa rolli laulis, osteti poest ära kõik sellised printsessikroonid, mida Aaslaid saates kandis. „Kättemaksukontori” või „Padjaklubi” sihtgrupi, 10–14-aastaste neiude hulgas on ta väga populaarne. Tuttavate laste seas tehtud küsitlus näitas, et Aaslaidu peetakse kõige lahedamaks, sest ta on naljakas ja julge.