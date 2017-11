Kristiina Ehin sulega lolluse vastu

Oma relva – sõna – kasutas luuletaja Kristiina Ehin sel aastal nii mõjukalt, et iga eestlane sai aru: aasta ema valimine niimoodi, nagu Eesti naisliit on seda aastakümneid teinud, on aegunud. Võid olla küll tubli paljulapseline üksikema, ent eeskujuliku ema tiitlist ehk ühiskondlikust tunnustusest võid suu puhtaks pühkida, sest su lapsed pole sündinud ühest abielust.