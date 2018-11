Kontaveit mõjutab Eesti majandust. Ent kui palju?

Tegelikult on see anomaalia, et üle kümnendi on vähemalt üks Eesti naistennisist kuulunud maailma tippu. Või tipu jalamile, kui läheneda asjale sportlasi innustavalt, et nad saavutatuga ei lepiks. Parimal juhul WTA edetabelis 15. koha hõivanud Kaia Kanepi sai väärilise mantlipärija, kes, tõsi küll, pole veel eelkäija tasemele jõudnud. Kontaveitil jääb puudu õige pisut, maailma reitingus Kanepist möödumiseks tuleb tal tõusta seitse kohta. Ent Kanepigi pole oma võitlemisi veel võidelnud, vaid jätkab vigastuste ja vanuse kiuste.