Urmo Aava – hull visionäär, kelle ideed teostuvad

Aava tuleks tunnistada hullumeelseks, paraku on asja juures üks väike konks: tema hullud ideed on seni teoks saanud. Ja nüüd, kujutage ette, tahab ta tuua Eestisse ralli MM-etapi. Võimatu, kuigi rallihaige Eesti kuulutaks Aava õnnestumise korral jumalaks. Võimatu! Siinsamas üle lahe toimub ju legendaarne Jyväskylä võidukihutamine, mis on aegade lõpuni rallikalendrisse raiutud. Võimatu!