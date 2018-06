Näitleja Roland Laos: suvi pole raiskamiseks

Rolandi suvesse mahub palju raamatuid, uusi tutvusi ja üks suvelavastus, mis pakub kõneainet kauemakski kui sügiseks.

Oled sa, Roland, siis rohkem suve- või talveinimene?

Kes ma olen, selle peabki nüüd suvel endale selgeks tegema, aga tunnen, et ma nagu ei ole veel see päris suveinimene. Suvepäike on tore nähtus, aga samas nagu suhteliselt ebatavaline. Enamasti ongi mu juuni-juuli-august möödunud nelja seina vahel proovides või toas vihma eest varjudes.

Kas peale teatri ja vihma eest varjumise veel midagi teha jõuad?

Idee poolest jõuan suvel läbi lugeda kõik raamatud, mis pika nimekirjana läbitöötamist ootavad. Kui ilm pöörab ära, siis mitu sarja on vaatamata, mida sõbrad kiidavad ja tsiteerivad ning jäljendada armastavad. Isiklikus plaanis lootsin sel aastal lõpuks jõuda muusikafestivalile Helsingis, aga toimumiskuupäevade väljakuulutamisega läks korraldajatel nii pikalt, et olin ammu end etenduste mängimiseks broneerinud. Ehk leian mõne lähemaloleva festivali asenduseks. Tahaks midagi teha. Igatahes lubamatu on lasta suvel raisku minna.

Aga inimesed.

Plaanin tutvuda võimalikult paljudega, kes annavad suveks mingi suunataju kätte. Otsin nagu suve-eeskuju. Tutvumisplatvormiks saagu festival, jaanipäev, rannas käik või mõni muu kultuuriüritus. See peaks suveinimeseks muutma küll. Või inimeseksolemise kogemusele midagi juurde andma. Vähemalt 25 uut sõpra Facebooki voogu pole vist ühel suvel palju palutud. Ja üks asi veel. YouTube’ist võiks leida kanali, mis õpetaks mulle, kuidas loodusesse minna ja seal tühjade kätega ellu jääda.

Polegi ju pahad suveplaanid, mis?

Jah, aga tõenäoliselt unustan end teostama hoopis proovidesse ja suvelavastusse. Sel aastal saab kamp näitlejaid kokku Viinistul, et mängida Mart Kivastiku etendus “Kostja ja hiiglane. Päts”. Olen ka selles kambas, mida juhib Vene lavastaja Aleksandr Ogarev. Seda tükki teen kindlasti kogu südamest, siis on suvi korda läinud.

