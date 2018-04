FOTOD | Kersti Kaljulaid intervjuus Eesti Päevalehele: kolme Balti riigi presidendi mõtted Venemaa kohta tundusid Donald Trumpile loogilised

Absoluutselt. Ja mis mulle väga meeldis selle kohtumise formaadi juures oli see, et ei president Trumpiga ega kogu selle päeva jooksul me ei rääkinud ainult sellest, et maailm on ebakindel ja närviline ja mida teha selleks, et ei läheks hullemaks. Aga meile olid olulised majandus, nii president Trumpiga kui ka kommertskojaga. Me rääkisime majandussidemetest. Kaubandussekretär Wilbur Ross oli ikka väga informeeritud meie investeeringutest USAsse.

Sellest kõnest tuli ka täna (eile – toim) välja, et Ross teadis väga põhjalikult.

Absoluutselt. See oli tegelikult… Ma olin sellel hetkel uhke, kui ta luges neid ette. Teades neid ettevõtteid väga hästi ja teades ka nende ärimudeleid, teades, et mõnel olid kliendid enne Ameerikas, kui nad ise siia tulid. Ma olin väga uhke selle üle.

Mida lõunasöögil nende ettevõtete näitel tõdeti ja öeldi?

Lõunasöögil president Trumpiga me rääkisime majanduskoostööst laiemalt, seal me ei rääkinud konkreetsetest ettevõtetest. Me arutasime ka julgeoleku küsimusi, seal oli ka asevälisminister Sullivan, kellega meil oli tore meenutada, kuidas me Müncheni julgeolekukonverentsil rääkisime tuumarelvastusest ja Venemaa sõjalisest doktriinist. Ja siis oli seal ka kaitseminister Mattis, kes juhtis tähelepanu sellele, milline on olnud meie panus läbi kogu selle taasiseseisvuse perioodi Afganistanis, Iraagis. Meie tihe koostöö, meie valmisolek. Ta rõhutas eriti ka seda, et me lihtsalt ei tule kohale, vaid me oleme ka tegelikult valmis panustama, kui meie sõdurid juba kuskil kohal on.

Mis olid konkreetsemalt teemad, mis jutuks tulid? Ütlesite, et Trump oli kursis näiteks Poola NATO kulutustega.

Ta oli kursis ka meie kulutustega oma kaitsejõule. Ta oli väga kursis sellega, et NATOs on endiselt veel riike, kes ei tea täpselt, millal nad jõuavad 2 protsendini, ja see tegi talle ilmselgelt muret. Ta oli väga kursis sellega, et Leedu kirjutab alla paar lepingut, et osta LNGd, et hoida meie piirkonnas gaasi hinnad madalad, millest meil on ainult võita, sest ka meie gaasi hinda on pikka aega määranud Gazprom. Tõsi, ta on ennast Eesti turult välja hinnastanud, see on olnud nii kõrge, et meil on kõik muud energialiigid olnud odavamad. Et aitäh talle näiteks puiduhakkel põhineva koostootmisvõimsuse arendamisel. See mahtus palju rutem tulusate projektide hulka, kui ta muidu oleks mahtunud. Aga nende lepingutega tuuakse ka meie piirkonda odavamat energiahinda, odavamat gaasi. Nendest teemadest oli palju juttu. Siis digitaalne Eesti. See on kindlasti alati teema, kus meie käest küsitakse, mis on meie nägemus. Küberturvalisuse asjad, NATO küberkaitsekeskus tuli jutuks. Kõik need teemad olid laual.

Trump teadis teie viimatisel kohtumisel väga hästi, et Eesti on digiriik. Kas ta ka tänasel (eilsel — toim) kohtumisel küsis, mis on meie plaanid või kuidas kaks riiki võiksid koostöös jõuda uuele tasemele?