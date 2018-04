Lauri Tankler: Kes olid Valge maja kohtumise võitjad ja kaotajad?

Trump rääkis, kuidas tänu temale on NATO riigid hakanud rohkem kulutama kaitsele; kuidas USA on aidanud Hiinat end üles ehitada ja nüüd on vaja eelmiste USA presidentide tekitatud kaubandusdefitsiiti vähendada; kuidas Mehhiko peab midagi tegema migrantidevoo suhtes; kuidas Amazoni firma (kelle juhi Jeff Bezose omanduses on ka ajaleht Washington Post, mida Trump ei salli) nöörib maksumaksjaid. Ehk siis võttis aega ja rääkis pikalt ja laialt oma kodumaised sõnumid lahti.

Ka pressikonverents oli korraldatud niimoodi, et USAst sai küsimuse üks ajakirjanik (Reutersist) ja neli küsimust läksid Balti riikide ajakirjanikele. Seega ei suutnud ükski kohalik ajakirjanik rikkuda Balti pidu ära oma tüütute küsimustega pornostaar Stormy Danielsi suhte kohta või Rober Muelleri uurimiskomisjoni tulemuste kohta.

(Mittekohalolijatest) Venemaa president Vladimir Putin

Kuigi Balti riikide presidentide vastuvõtmine on USA presidendi jaoks tihtipeale justkui sõnumi saatmiseks Venemaale, et Eesti, Läti ja Leedu on ameeriklaste sõbrad, oli ootamatuks võitjaks eile ka Venemaa president Vladimir Putin. Venemaa valitsus teatas just päev varem, et Putin on saanud küllakutse Valgesse majja, kuigi detaile pole paigas. Selle kohta küsiti Trumpilt ka eile ja Trump vastas väga diplomaatiliselt, et „me tahame häid suhteid Venemaaga“.

Eelmisel nädalal 60 diplomaadi väljasaatmisega USAst saab Trump nüüd mõnda aega rääkida, et mitte keegi ei ole nii karm olnud Venemaa suhtes kui tema. Eile aga ütles ta veelkord, et suhted Putiniga sõltuvad isiklikust läbisaamisest, mitte Venemaa käitumisest maailma-areenil. „Võib-olla saame hästi läbi, võib-olla ei saa,“ ütles ta enne lõunasööki. „Keegi pole olnud karmim Venemaaga kui mina. Olles seda öelnud, ma arvan, et me võiksime hästi läbi saada president Putiniga. Ma arvan. Võib-olla ei saa,“ ütles ta hiljem pressikonverentsil.

See suhtumine kinnitab Putinile, et läbi isiklike positiivsete kokkupuutepunktide võib Trumpiga hästi läbi saada. See ei sobi neile, kes on kogu aeg soovinud, et Venemaad vaadataks nende tegude (loe: Gruusia, Ukraina, Sergei Skripal, sõjaline agressiivsus jne) järgi.

Kaotajad

Läti president Raimonds Vējonis

Mis juhtus Läti presidendi Raimonds Vējonisega pressikonverentsil? Kõigepealt oli tal mikrofoniga mingi jama. Siis tundis ta pärast ERRi korrespondendi Maria-Ann Rohemäe küsimust õhukaitse kohta, et soovib Trumpi ja Kaljulaidi kõrval panustada ja ütles ühe imeliku lause selle kohta, et jah, julgeolekut arutati ja Valge maja vestlus aitab (kuidagi?) Venemaaga suhtlemisel. Ning seejärel palus Trump tal valida järgmise küsimuse esitaja. Ja Vējonis ei osanud midagi teha.