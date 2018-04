Marina Kaljurand meenutab, kuidas Läti ja Leedu riigipead kohtumisel Obamaga paraja segaduse põhjustasid

Balti riikide presidendid kohtuvad täna Valges Majas Donald Trumpiga, Eesti Päevalehele antud intervjuus aga meenutas Marina Kaljurand, kuidas varsemalt on taolisel kohtumisel ka viperusi esinenud.

"Olin suursaadikuna 2013. aastal Valges Majas president Obama ja kolme Balti riigi presidendi kohtumise juures," sõnas ta ja lisas, et kõik ei läinud plaanitult.

"Üks president, kes ei olnud Eesti president, pidas sissejuhatava sõnavõtu asemel pika monoloogi ning teine, kes samuti ei olnud Eesti president, ulatas president Obamale võõrkeelsed dokumendid. Sellised asjad häirivad kohtumist ja segavad vaba mõttevahetust, mis peaks olema üks kohtumise eesmärke," märkis ta.

Kuidas Obama reageeris, kui Läti president talle mitteingliskeelseid dokumente esitas?

"Ütleme, et ta oli väga imestunud. Ta vaatas nõutult ringi ja küsis, mis need on, mille peale Läti delegatsiooni liikmed hakkasid graafikuid selgitama. Tegemist oli Lätis tehtud avaliku arvamuse küsitlustega. See oli piinlik moment, kuna kohtumiseks oli niigi vähe aega, sest samal päeval kasutas Süüria režiim oma rahva vastu keemiarelva ja see teema pälvis president Obama aja ja tähelepanu."