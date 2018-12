2019. aasta arengud. USA endassetõmbumine, Euroopa võimuvahetus ja kõikuv maailmakord

Tuleb ärev aasta. Donald Trumpi improvisatsioonilised soolod, Vladimir Putini korraldatud halvad üllatused ja Brexitiga kaasnevad segadused valmistavad Euroopale ikka peavalu ja ähvardavad veel ebamugavamaks muutuda. Lähis-Ida ja Aafrika konfliktidel ei paista lõppu, Hiina ja USA peavad tariifisõda, Brasiilias asub ametisse autoritaarsevõitu president Jair Bolsonaro, Venezuela allakäiguspiraal tekitab miljoneid uusi põgenikke ja üle maailma on oodata majanduskasvu aeglustumist.

Vähemalt muutuvad elektroonikaseadmed ka uuel aastal tasapisi nutikamaks, ravimid tõhusamaks ja masinad ökonoomsemaks. Hiina lubab 2019. aastal saata Kuu tagaküljele mehitamata aparaadi ja juba homme jõuab USA sond 6,4 miljardi kilomeetri kaugusel asuva Ultima Thule juurde. See on kaugeim taevakeha, mida inimkätega tehtud masin külastanud on. Vaatame lähemalt seitset suurt katsumust, mida aasta 2019 toob.