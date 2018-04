28 aastat süütuna hukkamist oodanud vang: neid ei huvitanudki, kas ma olen süüdi

Anthony Ray Hinton ei suutnud Alabama vanglas hukkamist oodates kuidagi unustada ebaõiglast kohtuotsust, mis ta trellide taha saatis. Ta tundis, et hakkab hulluks minema, ja asutas lugemisklubi. Vanglaülem ei olnud mõttest vaimustuses, kuid Hinton suutis ta ümber veenda väitega, et parem on lasta vangidel mõtteid lugemisega ametis hoida kui pahandusi korraldada. Käputäis surmamõistetud vange hakkas vangla raamatukogus koos käima ja paari aasta jooksul klubiliikmete arv suurenes. Ent siis hakkas see jälle vähenema: liikmed hukati ükshaaval, kuni asutajatest jäi alles ainult Hinton. Tema kong asus elektritoolile nii lähedal, et ta võis tunda nende meeste kõrbeva liha lõhna, kellega oli hiljuti James Baldwini ja Harper Lee teoseid arutanud.