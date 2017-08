Aasias helisevad pulmakellad üha harvem

Hiina on hädas poissmeestega. Selle on tinginud riigi aastakümnete pikkune ühe lapse poliitika. Kui maailma keskmine poiste-tüdrukute sünnivahekord on 106 poissi 100 tüdruku kohta, siis Hiinas on see 118 : 100. See ei näi esmapilgul suure vahena, kuid rahvaarvu arvestades võrdub see 2020. aastaks umbes 30 miljoni mehega, kellel pole kuskilt pruuti võtta. Neid Hiina mehi, kes pole 30. eluaastaks veel kaasat leidnud, nimetatakse üleliigseteks meesteks.

Olukord on viinud hiinlased äärmusteni, et omale kaasat leida. Näiteks 2015. aastal raiskas 40. eluaastates Shanghai ärimees kohtinguteenustele lausa miljon dollarit, et omale abikaasat leida, kuid edutult.