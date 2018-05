Aasta Muelleri juurdluse algusest: Trump ja ta advokaat on järjest suuremas supis

Eile möödus aasta sellest, kui eriprokurör Robert Mueller sai ülesande uurida Venemaa sekkumist USA valimistesse. President Donald Trumpi juristide meeskonna juht Rudy Giuliani teatas sel puhul antud intervjuudes, et aeg oleks juurdlus lõpetada. Giuliani kinnitusel on Muellerile alluvad uurijad talle juba öelnud, et ametisoleva presidendi vastu seadus kriminaalsüüdistust esitada ei luba. „Kõik, mis nad teha saavad, on kirjutada raport,” ütles Giuliani CNN-ile. Muelleri alluvad väidet ei kommenteerinud.