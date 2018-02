Calais’sse saabuvate asüülitaotlejate arvu järsk suurenemine tekitab sisserändajate vahel uusi pingeid, see ajendas eelmisel nädalal Prantsusmaad šokeerinud tulistamise ja massikakluse. Lühikese ajaga on linna suunduvate migrantide arv kasvanud neljandiku võrra. Sisserändajad ja abiorganisatsioonid peavad põhjuseks kahe nädala eest sõlmitud Prantsuse-Briti piirilepet, mis tekitas ekslikke lootusi, et nüüd pääseb Suurbritanniasse lihtsamini.