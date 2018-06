Äge migranditüli neelab EL-i kohtumisel kõik muud teemad

Täna Brüsselis algaval kahepäevasel Euroopa Liidu tippkohtumisel domineerivad ülekaalukalt migrantidega seotud teemad, kus riigid on sedavõrd eri meelt, et ühtse lahenduseni jõuda tundub väga keeruline. Omaette küsimus on see, mis saab, kui üksmeelt ei leita. Peale selle tulevad arutusele euroala tulevik, Brexit, julgeolek ning majandus- ja rahandusküsimused. Eesti Päevaleht annab olulisematest teemadest ülevaate.