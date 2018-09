Ajakirjanike tapmist uurinud Vene aktivisti ilmselt mürgitati

Veidrate sümptomitega haiglasse toodud Kremli-vastane aktivist Pjotr Verzilov võis mõne allika väitel uurida kolme Vene ajakirjaniku tapmist Kesk-Aafrika Vabariigis. Praegu Berliinis ravil olev Verzilov langes arstide arvates mürgitamise ohvriks.

Verzilovit mürgitati närvisüsteemi mõjutava ainega ilmselt päeval, mil ta pidanuks saama plahvatusohtliku sisuga dokumendid. 30-aastane Verzilov kaotas kõigepeal nägemise, siis kõnevõime ja lõpuks teadvuse. Moskvas haiglasse jõudes oli ta seisund kriitiline.

Vene internetiportaali juht ja Kremli-vastase punkbändiga Pussy Riot seotud Verzilov on nüüd Saksamaal paranemas. „On ülimalt tõenäoline, et ta mürgitati,” ütles Berliini Charité kliiniku arst Kai-Uwe Eckardt pressikonverentsil. Millegi muuga ei saavat tema seisundit seletada. Eckardt nimetas Verzilovi tervisehäirete põhjuseks seda, et mõned närvisüsteemi virgatsained on blokeeritud.