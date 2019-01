Alanud aastal võidakse teha katset Trumpi ametist tagandada

USA presidendi Donald Trumpi jaoks algab uus aasta mitme ebameeldiva asjaoluga. Peale osalise valitsusseisaku, mis sai alguse Trumpi nõudest eraldada viis miljardit dollarit (4,41 miljardit eurot) Mehhiko müüri ehitamiseks, jõuab kuuldavasti veebruaris lõpule eriprokurör Robert Muelleri uurimine. Müüri kohta on demokraadid kinnitanud, et sellisel kujul, nagu Trump loodab, seda kindlasti ei tule.

Mueller uurib, kas Trumpi valimiskampaania oli kuidagi seotud Venemaaga ja kas USA riigipea on üritanud uurimist takistada. Juurdlus on viinud juba kümnete süüdistuste esitamiseni, seitsme isiku süüdi tunnistamiseni ja ühe süüdimõistmiseni. Trumpi suureks meelehärmiks on ka mitu tema endist usaldusisikut hakanud võimudega koostööd tegema ja muutnud oma varasemaid ütlusi.