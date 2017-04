Amsterdam võitleb laste rasvumise vastu mahlakeelu ja kokandustundidega

Amsterdam ei toeta üritusi, mille sponsorite seas on ka Coca-Cola. Firmat peetakse üheks süüdlaseks selles, et maailma lapsed üha rohkem rasvuvad.

Linn toetab vee joomist ja tervislikku toitu, aga mitte üritusi, mille kaassponsorid on kiirtoidufirmad.

Kõigist Hollandi linnadest kannatab ülekaalulisuse käes kõige rohkem just tulpide ja jalgrataste poolest tuntud Amsterdam. Viiendik linna lapsi on ülekaalulised ja riskivad tulevikus tervisehädadega.

Linn käivitas vastuseks oma programmi ja see on olnud edukas. Põhjus paistab olevat selles, et korraga sihitakse mitut märklauda: alates sellest, et koolides propageeritakse kraanivee joomist, kuni kooliväliste tegevuste korraldamiseni. Ja selleni, et linn keeldub toetamast üritusi, mida rahastab ka Coca-Cola või McDonald’s.