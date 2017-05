Analüüs: miks peaks vaidlused USA ravikindlustussüsteemi üle eestlastele korda minema?

USA ravikindlustussüsteemi muutmine ja selle edu on lakmustestiks, kas vabariiklased kongressis ja Valges majas suudavad koostööd teha.

USA pealinna Washingtoni aja järgi neljapäeva pärastlõunal hääletati kongressi esindajatekojas Obamacare'iks nimetatava ravikindlustusseaduse tühistamise ja asendamise üle. Hääletus läks napilt läbi ja enne, kui USA ravikindlustussüsteemis midagi päriselt muutuma hakkab, peab see jõudma läbi senatist ja eelnõu sisu tõsiselt muutub. Kuid juba esindajatekojas võidetud hääletus oli suureks saavutuseks (mäletatavasti kukkus viimane katsetus märtsikuus läbi) ja president Donald Trump kutsus oma erakonnakaaslased Valgesse majja tähistama.

Obamacare'i tühistamine ja asendamine on selline küsimus, et uudistekanalid kajastasid eilset hääletust kui maailma üht hetkel kõige olulisemat teemat. Kuna president Barack Obama ja demokraatide poolt välja töötatud ravikindlustusreform on niivõrd detailne ja keerukas süsteem, siis arutatakse selle tühistamise kajastamisel pigem selle üle, kui palju ameeriklasi võidab või kaotab – kes saab kasu, kes saab kahju. Kuid detailidesse laskumine käib (tihtipeale isegi USA-teemadega kursise olevatele ajakirjanikele) üle jõu.

Mis see Obamacare siis on? Miks ta hea on? Miks ta halb on? Kas ta kukub kokku või päästab elusid? Miks kajastas näiteks Delfi seda, kuidas Obamacare'i tühistamise hääletus läbi läks ja miks me kajastame seda ka edaspidi?

Eesti vaatenurgast vaadates on USA sisepoliitilised arengud (näiteks ravikindlustussüsteem) Eesti jaoks oluline, sest see näitab, kui hästi toimib USA riigivalitsemine. Novembrikuus üldvalimistel otsustasid valijad anda vabariiklaste kätte nii kongressi esindajatekoja, kui senati, kui ka presidendiameti. See, kas nad suudavad nüüd kolme institutsiooni peale teha midagi ameeriklaste jaoks märkimisväärset, annab märku sellest, kas vabariiklased on justkui ühine löögirusikas, ühtse eesmärgi ja ühtse poliitilise agendaga. Obama ravikindlustusreform, selle negatiivne maine ja selle muutmise lubadus on üheks põhjuseks, miks alates 2010. aastast on vabariiklased saanud enda kätte tükk-tüki haaval kubernerikohti, osariikide seadusandlikke kogusid, siis kongressi mõlemad kojad, nüüd föderaalse täidesaatva võimu ja ülemkohtu mõttes ka kohtuvõimu. Kui nad ei oleks suutnud isegi esindajatekojas Obamacare'ile ära teha, siis olnuks valijate pettumus järjest suurem.

Eesti jaoks on oluline see, et kui kongressi liikmed või senaatorid midagi lubavad, siis suudaksid nad ka oma lubadusi täita. Nii nagu igal pool, on ka USA parlamendipoliitikasse sisse kirjutatud teatud poliitilised vastasseisud: hetkel on demokraadid opositsioonis ja nad võivad lubada mida tahes, aga neil on võimu vähem. Donald Trumpi ametisse astumisega oli aga see mure, et ka Trumpi erakonnakaaslastest ehk vabariiklastest poliitikud ei rääkinud sama keelt, mida Trumpi valitsus.

Peale sümboolse ja märgilise tähenduse võib ravikindlustussüsteemi muutus mõjutada ka meditsiiniettevõtete ligipääsu USA tervishoiusüsteemile - sealhulgas võimalikele Eesti ettevõtetele. Üks vabariiklaste suuri soove on uue seadusega anda osariikidele võimalusi loobuda föderaalsetest regulatsioonidest ja nõuetest ning tuua tervishoiukorraldus rohkem osariigi või isegi linnade tasandile. Väiksematele ettevõtetele, kes püüavad USA turgudele ligipääsu, võib olla lihtsam suhelda linnavalitsuste või osariikide seadusandjatega, kui hakata palkama kalleid lobifirmasid, kes Washingtonis kongressiliikmetega nendele võimalusi välja võitlema hakkaks.

Kuid laias laastus on kõik see, mis toimub tervishoiusüsteemi korraldusega USAs oluline just selle tõttu, et see näitab, kui hästi või halvasti kulgeb Donald Trumpi presidendiaeg.