Analüütik: Kurdistani karistamine kahjustaks Türgit rohkem kui kurde

Septembris käis USA-s mitu Türgi delegatsiooni, sealhulgas president Recep Tayyip Erdoğan ise. Kuidas need käigud USA-Türgi suhteid peegeldasid?

Alates 2009. aastast on Türgi ajanud Lähis-Idas poliitikat, mis käib USA huvide vastu. Küll katkestasid nad suhted Iisraeliga, küll toetasid Süüria kodusõja haripunktis ISIS-e võitlejaid, küll pommitasid Süürias ja Iraagis USA liitlasi, küll sõlmisid kokkuleppeid Venemaa ja Iraaniga… Äsja esitati USA-s kriminaalsüüdistus Türgi ministrile (endine majandusminister Zafer Çağlayan – K. K.), keda kahtlustatakse Iraani-vastaste sanktsioonide rikkumises. Süüdistus on esitatud ka 15-le Erdoğani turvamehele, kes peksid mõni kuu tagasi Washingtonis Türgi saatkonna ees rahumeelseid meeleavaldajaid. Viimasel Erdoğani kõneüritusel New Yorgis peksid tema turvamehed jälle meeleavaldajaid.