Analüütik: Rootsi parteid peavad valima kaose ja kompromissi vahel

Rootsi Demokraatidel (SD) õnnestus rändest kampaania põhiteema teha. Mil määral olid teised parteid sunnitud nende argumente üle võtma?

Eelmiste valimistega võrreldes ja eriti alates 2015. aasta pagulaskriisist on nad kõvasti SD positsioonide poole liikunud. Kaks traditsioonilist suurparteid, sotsid ja moderaadid on oma senist poliitikat muutnud, ehkki nad seda ei tunnista ja ütlevad, et muutunud on hoopis maailm meie ümber. Sama lugu on ka Kristlike Demokraatide ja liberaalide, mingil määral ka tsentristide ning isegi rohelistega. Kadunud on varasem avatud piiride toetus. Nüüd piirdutakse rahvusvaheliste lepingute täitmisega ega toetata kontrollimatut rännet, nagu oli enne 2015. aastat.