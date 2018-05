Armeenia protestijuhi minevik. Veriselt lõppenud meeleavaldused ja põranda alla minek

Enne poliitikukarjääri ajakirjanikuna töötanud Pašinjanil oli juba enne nüüdseid meeleavaldusi Armeenia poliitikamaastikul eriline koht. „Teda eristab enamikust opositsioonitegelastest see, et ta on julge, ei karda, mõtleb loovalt ja kiiresti ning on visa,” ütles Armeenia sotsioloog Gevorg Porosjan hiljuti uudisteagentuurile AFP.

Meeleavaldajad peavad Pašinjani kangelaseks, kes suudaks Armeenia vaesusest ja korruptsioonist päästa – kui ainult lastaks. Osa Vene meediat kahtlustab, et Pašinjan tahab Armeenias „Maidani teha”, kuigi ta on rõhutanud, et protestiliikumine pole ei lääne- ega venemeelne ja sel ei ole geopoliitilist mõõdet.