Armeenia uus võim saatis ühe ekspresidendi trellide taha

Reedel vahistati Armeenia ekspresident Robert Kotšarjan, kes juhtis riiki aastatel 1998–2008. Talle esitati süüdistus põhiseadusliku korra vastases tegevuses, konkreetsemalt 2008. aasta presidendivalimistel toimunud meeleavalduste vägivaldses mahasurumises, kus tapeti kümme inimest.

Kotšarjaniga samal päeval samas kuriteoasjas sai süüdistuse ka 2008. aastal kaitseministri asetäitjana töötanud kindralpolkovnik Juri Hatšaturov, kes on Venemaa asutatud kollektiivse julgeoleku lepingu organisatsiooni peasekretär. Venemaa välisministeerium teatas, et Armeenial on õigus oma kodanik organisatsiooni peasekretäri kohalt tagasi kutsuda. Praeguseks on Hatšaturov kautsjoni vastu vabastatud.