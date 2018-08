Atentaadikatse, Soros ja süvariik. Rumeenia juhtivpoliitik šokeeris avalikkust vandenõuteooriatega

Rumeenia pealinnas Bukarestis on sel kuul toimunud suured protestid, kus rohkem kui 150 000 rumeenlast on avaldanud meelt valitsuse vastu. Mitusada inimest on saanud viga, nende seas protestijad, politseinikud, Iisraeli turistid ja Austria telemeeskond. Nüüdseks on meeleavaldused vaibunud, kuid rahulolematus Rumeenias podiseb edasi.