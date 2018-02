Autonoomiat nõudev Korsika võttis Macroni pahuralt vastu

Emmanuel Macroni kahepäevane visiit Korsikale viis presidendi vastamisi saarerahvaga, kes nõuab järjest valjemini suuremat autonoomiat. Jaanuari hakul toimunud kohalikud valimised tõid rahvuslastele 56,5% hääli ja kaks kolmandikku assambleekohti. Nädalavahetusel enne Macroni saabumist korraldas nende peamine valimisliit Pè a Corsica (Korsika Eest) regiooni pealinnas Ajaccios tuhandete osalejatega meeleavalduse. Korsika assamblee esimees Jean-Guy Talamoni märkis Reutersile, et kui ka valimisvõit midagi ei muuda, hakkab osa neist arvama, et pommid on hääletamisest tõhusamad. Regiooni omavalitsuse juht Gilles Simeoni kinnitas, et Korsika ja Prantsusmaa vahelisi sidemeid saab parandada ainult Macron – kui too endas riigimehelikkust leiab.