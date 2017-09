Berliini mošee esindaja: jutt, et kõik moslemid on halvad, on vesi islamiäärmuslaste veskile

Miks on erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetus suurenenud?

Ütlen kaude: üldistama hakates satutakse kohe valele teele. Kui lause algab sõnadega „Kõik moslemid on...”, siis ei saa selles olla tõde. Rõhutatakse ainult ühte aspekti, näiteks kriminaalsust – jah, muidugi on ka selliseid moslemeid, kuid mitte ainult. Ei saa aga sugugi väita, nagu muudaks islami usk halvad teod heaks või lubatuks. Kriminaal on usutunnistusest hoolimata kriminaal.

Jutt, nagu oleksid kõik moslemid halvad, on vesi islamiäämuslaste veskile. Nad saavad seepeale osutada: „Kuulake, mida nad räägivad! Meil oli õigus – nad arvavadki, et me kõik oleme sellised.” See tee on väga ohtlik.

Ma ei väida, nagu poleks moslemitega mingeid probleeme – muidugi teeb osa islamiusulisi kurja. Need, kes kasvatavad endale pika habeme ja hakkavad äärmuslust levitama, on ohtlikud ka moslemitele, sest nad on petturid: väidavad, nagu esindaksid nad islamit, kuid tegelikult on see otseselt meie religiooniga vastuolus.