Berlusconi tükib taas Itaalia riigipiruka juurde

Tänavustel üldvalimistel katsetavad itaallased esimest korda mullu vastu võetud uut valimisseadust. Võimuloleva vasaktsentristliku Demokraatliku Partei lootuse järgi oleks see pidanud andma eelised suurtele peavooluparteidele ja tooma peaministritoolile tagasi Matteo Renzi, kes oli pärast 2016. aasta põhiseadusreferendumit sunnitud taanduma. See tähendanuks, et valitsusse ei pääseks populistlik Viie Tähe Liikumine (M5S) ega muud eurovastased äärmusparteid. Ent nüüd, kui valimisteni on jäänud alla kahe kuu, hakkab järjest rohkem tunduma, et parlamendi seegi koosseis tuleb äärmiselt killustunud ja valitsuse moodustamisest saab kaelamurdev ülesanne. Demokraatliku Partei ja M5S-i asemel tõotab uutest valimistest kõige rohkem võita hoopis skandaalse ekspeaministri Silvio Berlusconi paremkoalitsioon.