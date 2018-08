Bin Ladeni väidetava turvamehe väljasaatmine käivitas Saksamaal jandi

Saksa võimud kemplevad omavahel. Kõigepealt saadeti islamiterrorist Osama bin Ladeni väidetav endine turvamees Saksamaalt välja Tuneesiasse. Siis anti käsk ta tagasi tuua. Nüüd on talle kehtestatud naasmiskeeld. Ühtaegu on tema juulikuine deporteerimine tulvil vastuolusid.

Bochumi linna pressiesindaja kinnitas, et naasmiskeeld on Euroopa Liidu immigratsiooniseaduste järgi tavapärane. Kui kahtlusalune on juba riigist välja saadetud, siis keelatakse talle pääs kõigisse Schengeni viisaruumi riikidesse.